Kene Isırması Vakalarına Soru Önergesi Verildi

KENE ISIRMASI VAKALARI ÜZERİNE SORU ÖNERGESİ

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, kene ısırması olaylarıyla alakalı olarak Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na soru önergesi sunduklarını açıkladı. Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Son dönemlerde ülkemizin çeşitli şehirleri ile beraber Kayseri’de de görülmeye başlayan ve ne yazık ki kimi hemşerilerimizin hayatını kaybetmelerine sebep olan kene ısırması vakalarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’yla beraber Sağlık Bakanlığı’na soru önergeleri verdik” dedi.

AÇILAN SORU ÖNERGELERİ VE ÖNLEMLER

Özdemir, bu konudaki acil tedbirlerin alınmasının ve hemşerilerin yerel ile merkezi politikalarla korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. “MHP olarak konunun hassasiyetle takibini sürdürüyoruz” ifadelerini kullanan Özdemir, durumun ciddiyetine dikkat çekti.