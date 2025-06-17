Kene, Kırım Kongo Kanamalı Ateş’ten öldü

KENE SALGINI NEDENİYLE YAŞANAN ÜZÜCÜ GELİŞME

Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) tedavisi gören bir kadın yaşamını yitirdi. Pınarbaşı ilçesinde gerçekleşen olayda, 36 yaşındaki Ü.T. vücuduna kenenin yapıştığını fark etti. Bir süre sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başlayan kadın, Kayseri Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

KENEDEN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Ü.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ü.T.’nin ölümüyle birlikte Kayseri’de keneden kaynaklı ölümler toplamda 4’e yükseldi. Bu durum, bölgede kene vakalarının arttığını ve halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne seriyor.