Dünya

Kene Popülasyonu Arttı, Dikkatli Olun!

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KENE ISIRMASI VAKALARINA DİKKAT!

Yaz aylarının etkisiyle Sivas, Yozgat ve Kayseri gibi illerde kene ısırması vakalarında belirgin bir artış görülüyor. ABB’nin resmi sosyal medya hesabında, kene ile ilgili olarak uyarıda bulunuldu. Açıklamada, “KENE POPÜLASYONUNDA CİDDİ ARTIŞ GÖZLEMLENDİ” ifadesi kullanıldı.

KIRMIZI KONULARA DİKKAT!

Açıklamada, “Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte ilimiz genelinde kene popülasyonunda ciddi artış gözlenmektedir. Bu durum, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır” denildi.

Park, bahçe ve mesire alanlarına gidecek vatandaşların dikkatli olması, açık renkli ve uzun giysiler tercih etmesi, dönüşte kene kontrolü yapması gerektiği belirtildi. ABB, vektörle mücadele amacıyla sahadaki ekiplerini artırarak gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Açıklamada ayrıca, bireysel tedbirlerin de kurumsal önlemler kadar önemli olduğu hatırlatıldı.

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