Kene Uzaklaştıran Doğal Sprey: Etkili Çözüm

KENE TEHLİKESİ VE DOĞAL ÇÖZÜM

İlkbaharın gelmesiyle birlikte kırsal alanlarda kene tehlikesi tekrar gündeme gelirken, Sivas’tan gelen doğal çözüm yöntemi büyük ilgi görüyor. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal yağlarla oluşturduğu karışımla kenelere karşı etkili bir koruma sağlıyor. Bu doğal formül, hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde güvenle kullanılabiliyor. Karışım, lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağı gibi bitkisel özlerin karıştırılmasıyla elde ediliyor.

DOĞAL KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

Yıldız, bu karışımı hem köpeklerine hem de kendi cildine uyguladığını, bu sayede kene ve benzeri haşerelerin uzak durduğunu belirtiyor. Yöntem, kısa sürede çevre köylerde de yayılmaya başladı. Geleneksel bilgiyi modern ihtiyaçlarla bir araya getiren bu uygulama, doğa ile uyumlu ve ekonomik olmasıyla dikkat çekiyor. Yıldız tarafından geliştirilen doğal kalkanı hazırlamak için ise yağları su ile karıştırmak yeterli.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kenelerin uzak durması amacıyla geliştirilen karışım; lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağlarının, kimyasal içermeyen 1,5 litre su ile harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Yetiştirici, bu karışımın günün her saatinde uygulanabileceğini ve özellikle köpeklerde koltuk altı, ense ve kulak içi gibi bölgelerde düzenli kullanımın etkili olduğunu vurguluyor.

GÜVENLİK VE ETKİNLİK

Haşerelere karşı doğaya dönüşü savunan Hüseyin Yıldız, “Ben bu karışımı hem çocuklarıma hem yavru Kangal köpeklerime gönül rahatlığıyla uyguluyorum. Bu haşerelerden kurtulmanın yolu tamamen doğaldır. Karışımın ana bileşenleri okaliptüs yağı, lavanta yağı ve kekik yağıdır. Dilerseniz limon yağı da ekleyerek etkisini artırabilirsiniz” diyor. Yıldız ayrıca, “Lavanta yağı, solunum rahatsızlığı bulunan bireylerde astım ya da KOAH hastaları üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaz. Okaliptüs yağı ise bebeklerde bile göğüs ve sırt bölgesine uygulanabilir. Bu nedenle karışımın tamamı hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenlidir” şeklinde ekliyor.