Kenedan Korunma Önlemleri Alınmalı

KKKA HASTALIK VAKALARI GÜNDEME GELİYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesinde nisan ve mayıs aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan hastalardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi. SCÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazif Elaldı, yazılı bir açıklama yaparak bahar aylarının gelmesiyle birlikte KKKA vakalarının tekrar gündeme geldiğini vurguladı. Elaldı, hastanelerinin bu tehlikeli hastalığın tanı ve tedavisinde dünya çapında önde gelen bir merkez olduğunu ifade etti. Sivas ve çevresindeki illerde hyalomma marginatum türü kenelerin yaygın olduğunu ve bu türün KKKA virüsünü bulaştırdığını belirtti. Bunun yanı sıra, kenelerin sadece KKKA değil, 200’den fazla hastalığı da bulaştırabileceği konusunda bilgi verdi.

KENELERİN CİDDİ TEHDİDİ

Kenelerin kırsal alanlarda önemli bir sağlık tehdidi oluşturduğuna dikkat çeken Elaldı, bu yıl nisan ve mayıs aylarında hastaneye başvuran 8 KKKA hastasından birinin vefat ettiğini, 2 hastanın tedavisinin devam ettiğini ve 5 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Kenelerden korunmak için gerekli önlemler hakkında şu bilgileri aktardı: “Keneler, insanları sivrisinekler gibi ısırıp kaçmazlar. Aksine, kan emmek üzere insanların ve hayvanların derilerine yapışarak doyana kadar orada kalırlar. Kenelerden korunmanın en iyi yolu, riskli kırsal alanlara gitmemektir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Böyle bir yere gidileceği zaman, açık renkli giysilerin tercih edilmesi ve kıyafetlerin sık sık kontrol edilmesi önemlidir. Pantolon paçalarının çorap içine sokulması, kenelerin çıplak deriye ulaşmasını engelleyecektir.” Ayrıca, henüz insanlarda kene yapışmasını etkili şekilde önleyecek bir kimyasal maddenin bulunmadığını, bu nedenle, riskli alanlardan döndükten sonra ayna karşısında vücudu kontrol etmenin en etkili yöntem olduğunu sözlerine ekledi.

KKKA’nın, kene tutunmasından 1-3 gün sonra, en fazla 9 gün içinde halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titreme ile kendini gösterdiğini belirten Elaldı, bazı hastalarda bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerin yanı sıra, %15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanamalar görülebileceğini söyledi. Hastanelerinin uzman kadrosu ve ileri tanı yöntemleri ile önemli bir merkez olduğunu belirten Elaldı, “Doğru ve hızlı tanı, hastanın hayatını kurtarmanın yanı sıra hastalığın başkalarına bulaşmasını engelliyor. Hastanemiz, bu testlerin uygulandığı önde gelen merkezlerden biri.” diye konuştu. Ayrıca, erkeklerin tarlalarda daha fazla çalıştığı için kenelerle temaslarının kadınlara oranla daha fazla olduğunu ve bunun hastalığın erkeklerde daha sık görülmesine neden olduğunu vurguladı.