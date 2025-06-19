Kenedan Korunmak İçin Önlemler Alınmalı

HAYVAN SAHİPLERİNE KENE UYARISI

Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, yaz aylarında kene vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekerek hayvan sahiplerini uyardı. Karabayoğlu, “Keneler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi hastalıkların taşıyıcısıdır. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu yüzden erken önlem almak çok önemli” diye belirtti. Özellikle yaz mevsiminde dış parazit vakalarında artış yaşandığını ifade eden Karabayoğlu, kenelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kene ile bulaşan hastalıkların ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, düzenli dış parazit uygulamasının şart olduğunu anlattı.

DÜZENLİ KORUMA ÖNEMLİ

Kenelerin görülme sürecinin ilkbahar ayında başladığını hatırlatan Karabayoğlu, yazın bu tehlikenin daha da arttığını ifade etti. “Tüm dış parazitler risk taşır ancak keneler doğrudan kanla temas kurdukları için hastalık bulaştırma oranı çok yüksektir. Bu nedenle ayda bir kez damla ya da tablet şeklinde dış parazit uygulaması yapılmalı. Özellikle yeşillik alanlarda yaşayan köpekler için parazit tasması da ek koruma sağlıyor” dedi. Kenenin hayvana yapıştığı an hızlı müdahalenin önemli olduğunu belirtirken, “Kene ne kadar uzun süre vücutta kalırsa, hastalık bulaştırma riski o kadar artar. Kene görüldüğünde bir pense yardımıyla ya da tırnağın ucu ile deriye yapıştığı yerden tutularak yavaşça çıkarılmalı ve ardından mutlaka bir veteriner kliniğine başvurulmalı” şeklinde konuştu.

PARK VE BAĞÇELERİN İLAÇLANMASI ŞART

Kenelerin insanların sağlığı açısından da tehdit oluşturduğunu vurgulayan Karabayoğlu, “Keneler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi hastalıkların taşıyıcısıdır. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu yüzden erken önlem almak çok önemli. Park ve bahçelerin önceden ilaçlanması gerekir. Ekosistemdeki canlılar arasında da denge vardır. Örneğin karıncalar, kenelerin yumurtalarını yok ederek çoğalmalarını engeller. Karıncaların yok edilmesi, kenelerin artmasına yol açabiliyor. Hayvan sahiplerinin de kene konusunda dikkatli olması şart. Taşıdığı hastalıklar ile birlikte hayati tehlike taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

KORUNMAK TEDAVİDEN KOLAYDIR

Hayvan sahiplerinin yaz aylarında koruyucu uygulamaları ihmal etmemesi gerektiğini belirten Karabayoğlu, “Hastalıklardan korunmak, hastalandıktan sonra tedavi etmekten çok daha kolay. Bu nedenle dış parazit ilaçlamalarını düzenli yaptırmak, tasma kullanmak ve yaşam alanlarını gözlemlemek büyük önem taşıyor” diyerek sözlerini tamamladı.