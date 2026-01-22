Kenevir Üretim İzin Başvuruları İçin Süre Daralıyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce kenevir üretimiyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Kenevir üretiminin, Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Yönetmelik kapsamındaki “tohum” veya “lif (elyaf)” amaçlı kenevir üretiminin, yasal izin alınmadan yapılamayacağı ve izinsiz üretimlerin ruhsatsız kabul edileceği bilgisi verildi.

SON GÜN 1 NİSAN

Konuya dair açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bölgenin kenevir üretiminde ülke genelinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, “İlimizde kenevir üretimi izinli olarak yapılmaktadır. 1 Nisan 2026 tarihinden sonra kenevir üretimi için yapılan ÇKS kaydı ve üretim izin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulamaları hakkında bilgi veren Yılmaz, üreticilerin 15 Mart–15 Nisan tarihleri arasında üretim bilgilerini güncelleyebileceğini, ikinci ve üçüncü ürün beyanlarının ise 30 Haziran’a kadar yapılabileceğini hatırlattı.

İZİN YETKİSİ MÜLKİ AMİRLERDE

Kenevir üretim izinlerinin, üretim alanının kayıtlı olduğu mülki amirlik tarafından verildiğini vurgulayan Yılmaz, “İl genelinde Valilik, ilçelerde ise Kaymakamlıklar yetkilidir. Ar-Ge amaçlı kenevir tarımında ise üretim izni yalnızca Valilik Makamınca verilmektedir” dedi. Bunun yanı sıra, sözleşmeli tarım yapan çiftçilerin ekim ve dikim işlemlerinin ardından sözleşme bilgilerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Yetkililer, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için son günü beklemeden başvurularını tamamlamaları gerektiğini yinelediler.