Kenevir Üretimi Artarak Devam Ediyor

KENEVİR ÜRETİMİNDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle önemli bir gündem maddesi haline gelen kenevir üretimi, hem üretim hem de verimlilik açısından artış göstermeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kenevir üretiminde son dönemde ivme kazandırıyor. Kenevir tohumu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 70 artarak 327 tondan 556 tona ulaştı. 2020’de ise bu rakam 273 ton seviyesindeydi. Son beş yıl içinde toplam kenevir tohumunda üretim 1335 tonu buldu. Kenevir lifi üretimi de dikkat çekici bir artış sergiledi. 2020’de 9 ton olan üretim, 2021’de 21 ton, 2022’de 31 ton ve 2023’te 359 ton olarak kaydedildi. Ayrıca, geçen yıl kenevir lifi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 238,7 artışla 1216 tona ulaştı.

Kenevir ekili alanlar da son yıllarda ciddi bir yükseliş yaşadı. 2020’de 101 dekar olan kenevir lifi ekili alan, geçen yıl 8 bin 845 dekara yükseldi. Bunun yanı sıra, kenevir tohumu ekili alan da aynı dönemde 4 bin 252 dekardan 7 bin 206 dekara çıktı. Kenevir üretimi stratejik bir ürün olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu alanda öncelikle çalışmaların başlatıldığı yönündeki açıklamalarının ardından daha fazla önem kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinesindeki çalışmalar, aktif bir şekilde sürdürülüyor. Ayrıca ilgili kurumların yeni projelere odaklanması dikkat çekiyor.

KENEVİR PROJELERİ GELİŞTİRİLİYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde ilaç etken maddesi üretimi için kenevirin kullanılması ve işlenmesi üzerine çalışmalar başlatıldı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), üniversite ve özel sektör işbirliği ile Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Destek Programı kapsamındaki projelere yöneliyor. Bu çalışmalarla, sulama sistemleri ve drenaj malzemelerinde kullanılmak üzere keten, kenevir ve ısırgan otu liflerinin takviye elemanı olarak yer aldığı kompozit malzemelerin üretilmesi hedefleniyor. TAGEM, TÜBİTAK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile düşük “tetrahidrokannabinol (THC)” oranına sahip çeşit geliştirme projesi başladı. Bu proje kapsamında ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen “Narlı” ve “Vezir” adlı iki yeni tohum çeşidi 2021 yılında tescillenmişti. Halen lif oranı yüksek kenevir üretimi için yeni çalışmalar devam ediyor. Özellikle tekstil ve otomotiv sektörlerine yönelik kenevirden daha fazla faydalanılmasına yönelik özel sektör projeleri de yürütülüyor.

Son beş yıl içindeki kenevir ekili alan ve üretim rakamları ise dikkat çekiyor.