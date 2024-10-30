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Ekonomi

Kenevir Yetiştiriciliğinde Kota Belirlendi

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KOTANIN BELİRLENMESİ TARİHİ BİR ADIMDIR

İlaç etkin maddesi üretimi için kenevir yetiştiriciliği alanında kota belirlendi. Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı “İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar”, Resmi Gazete aracılığıyla yayımlandı. Belirtilen düzenlemeye göre, ülke genelindeki toplam kenevir yetiştiricilik kotası 5.000 m² olarak belirlenirken, yıllık üretim sınırı 120.000 kök bitki ile sınırlı olacak.

ÜNİVERSİTELER VE ARAŞTIRMA KURULUŞLARI İÇİN ESNEKLİK SAĞLANIYOR

Bu düzenleme ile birlikte üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitüleri ve araştırma izni bulunan kuruluşlar için ilaç etkin maddesi üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliği kapsamındaki bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge çalışmalarında kota şartı aranmayacak. Bu durum, bilimsel faaliyetlerin ilerlemesini teşvik eden önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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