Kenger Sakızı Altınla Yarışıyor

DAĞLIK BÖLGELERİNDEN KENGER SAKIZI ÇIKARILIYOR

Malatya’nın dağlık alanlarında doğal olarak yetişen kenger bitkisinden elde edilen sakız, kilosu 10 bin TL’ye kadar ulaşarak adeta altın ile yarışıyor. Malatya’nın Darende ve Akçadağ ilçelerinin kırsal kesimlerinde yaz aylarında kuruyarak kökünden özel bir yöntemle sakız elde ediliyor ve bu ürün satışa sunuluyor. Üretim sürecinin zahmetli olması ve sağlığa faydaları dolayısıyla kenger sakızı piyasa değerini yükseltiyor. Bu ürün, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

KENGER SAKIZI TOPLAMA SÜRECİ

Akçadağ ilçesindeki Kozluca Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Mehmet Demirkaya, her yaz dağlık alana çıkarak saatler süren yoğun bir çalışmanın sonucunda kenger sakızı topluyor. Demirkaya, çapa yardımıyla bitkinin kökünü açığa çıkarıyor ve kökü bıçakla çapraz keserek sakız oluşumuna katkıda bulunan sıvının dışarı çıkmasını sağlıyor. Bu sıvı, toprakta bir gün bekletilerek sertleşiyor ve ardından toplanıyor. Elde edilen sakız, evde temizlik işlemine tabi tutuluyor; taşla dövülüp soğuk suyla temizlenerek yabancı maddelerden arındırılıyor.

KENGER SAKIZININ FİYATI VE FAYDALARI

Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan kenger sakızı, tane bazında 30 TL’den, kilogram bazında ise 10 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Mehmet Demirkaya, kenger bitkisinden yalnızca sakız değil, aynı zamanda kenger kahvesi de üretildiğini belirtiyor. Kenger kahvesinin kilogram fiyatı ise bin ila bin 500 TL arasında değişiyor. Kenger sakızının sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Demirkaya, vatandaşların sakızı denemelerini tavsiye ediyor.