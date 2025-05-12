Keni Var Uzun Hedeflerini Açıkladı

KENİ VAR UZUN’DAN HEDEF AÇIKLAMASI

Altınordulu futbolcu Keni Var Uzun, Trendyol 1. Lig’e ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur mücadelesinde Altınordu, kendi sahasında GMG Kastamonuspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Kırmızı-lacivertli ekibin 25 numaralı golcüsü Keni Var Uzun, 16 Mayıs Cuma günü yapılacak rövanş maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

HEDEFLERİ PLAY-OFF’TAN YÜKSELMEK

Maçın ardından hedeflerini vurgulayan Uzun, “İlk maçımızı kazandık. Zor bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Cuma günü kritik bir maça çıkacağız. O maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig’e yükselmek” dedi. Altyapıdan gelen futbolcuların özverisi ile daha da güçlenerek, bir üst lige çıkmayı planladıklarını ifade etti. İzmir temsilcisinin gözleri, bu önemli rövanşta zafer elde etmeye çevrildi.