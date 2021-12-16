Kennedy suikastının belgeleri halka açıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Biden yönetimi, Kennedy suikastının belgelerini halka açtı.

ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963’te seçim çalışmaları için gittiği Teksas’ta uğradığı suikastte öldürülmüştü.

Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald’ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı. Ancak soruşturma eksik olduğu iddia edilerek eleştirilmiş, sonradan Kongrede kurulan bir komisyon suikastın komplo olabileceğini açıklamıştı.

NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikaste ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayımlamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise 2017’de binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu.