Kent&Başkan Dergisi Tarafından Yapılan Anket

KENT & BAŞKAN ÖDÜL TÖRENİ’NE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Kent&Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve tüm Türkiye’yi kapsayan online anket sonuçlarıyla ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, 12 Nisan tarihinde Kayseri’de gerçekleşen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni’nde bir araya geldi. Törende Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri gibi dikkat çekici isimler yer aldı. Yerel yönetimlerin başarılı projelerinin ödüllendirildiği bu etkinlik büyük bir ilgiyle karşılandı.

MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Ordu’nun Mesudiye İlçesi Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, ödülünü aldıktan sonra yaptığı özel açıklamalarda, Kayseri’de gerçekleştirilen ödül töreninin kendileri için sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti. Koçyiğit, “Çok güzel bir organizasyon. Bu programın ülkemizin ekonomik olarak kalbinin attığı medeniyetler şehri Kayseri’de gerçekleşmesi bizim için ayrıca bir güzellik oldu. Bizi bu ödüle layık gören tüm Mesudiye’li kardeşlerimize de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu tür ödüller, insanların şevkle ve azimle çalışmasına sebep olan şeyler.” dedi. Koçyiğit’in ifadeleri, Mesudiye Belediyesi’nin geçmişteki başarılarını ve gelecekteki projelerini daha da güçlendireceğini vurguladı.