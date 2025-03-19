Kent Konseyinden Uşak Üniversitesi’ne Destek

UŞAK ÜNİVERSİTESİNE DESTEK ZİYARETİ

Uşak Kent Konseyi’nin başkanı İbrahim Karadedeli, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, üniversite öğrencilerine verilmek üzere hazırlanmış olan hediye çeklerini Rektör Savaş’a takdim etti.

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE YARDIM

Uşak Üniversitesi’nde sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı olan öğrencilere dağıtılmak üzere alışveriş kartları hazırlandı. Bu kartlar, Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Halime Durkut’un desteği ve Karadedeli’nin iş birliği ile Tarım ve Kredi Kooperatifleri Marketlerinde kullanılmak üzere temin edildi.

RAMAZAN AYI VESİLESİYLE TEŞEKKÜR

Rektör Ekrem Savaş, birlik ve dayanışmanın güçlendiği mübarek Ramazan ayı dolayısıyla, Uşak Kent Konseyi’nin öğrencilere sağladığı destek için Başkan İbrahim Karadedeli’ye teşekkür etti.