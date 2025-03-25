Kent Lokantalarının Kapanacağı İddiası Yalanlandı

AÇIKLAMADA YAPILAN İFADELER

Bazı medya organlarında yayımlanan “Şişli Belediyesi’ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları’nı kapatma kararı aldı” iddiasıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) gelen açıklamada, bu konuda açıklamalar yer aldı.

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Açıklamada, “Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam ediyor.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.