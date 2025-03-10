Kent Meydanı’nda Müşteri Güvenlik Tartışması

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Bursa’da yer alan Kent Meydanı Alışveriş Merkezi’nde bir müşteri ile güvenlik görevlisi arasındaki sözlü tartışma anı kamerada görüntülendi. Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan bu alışveriş merkezinde gerçekleşti.

TARTIŞMANIN NEDENİ VE SONUCU

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı müşteri ile güvenlik görevlisi arasında bir tartışma başladı. Tartışmayı görüp müdahale eden diğer güvenlik görevlileri, olayı kısa sürede sona erdirdi. Müşteri ile güvenlik görevlisi arasındaki bu sözlü tartışma, amatör bir kameraya yansıdı.