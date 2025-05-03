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Kentin Zirve Noktasındaki Tek Mezar

KENTİN ZİRVE NOKTASINDA TEK MEZARIN SIRRI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yer alan bin 200 rakımda bulunan ve kime ait olduğu hala bilinemeyen tek mezar, bulunduğu yerdeki yalnızlığıyla dikkat çekiyor. İskenderun’un Suçıkağı Mahallesi’nde, yamaç paraşütü alanı olarak bilinen bu yüksek bölgede, yaşam alanı olmamasına rağmen yalnızca bir mezar yer alıyor. Çeşitli söylentilerle anılan bu mezar, vatandaşlar arasında merak uyandırıyor.

MEZARIN TARİHÇESİ VE RİVAYETLERİ

81 yaşındaki Emine Bilgin, mezarın hikayesini paylaşarak, “Benim annemden bu yana mezar orada var. Şu an orası yamaç paraşütü alanı olarak kullanılıyor ve paraşütçüler tarafından 20 yıl önce mezarın etrafını çevirdiler. Daha önceden orada evler vardı ve orada otururlarmış. Mezarın bulunduğu yer daha önce çökmüş ve çamaşır kazanının altında bir çocuk kalmış orada ölmemiş. Bin 200 rakımdaki mezar uzun yıllardan beri var. Perşembe günleri orada bulunan mezarın üzerine bir top kadar ışık mezara doğru düşer. Bu mezara rahatsız olanlar gider orada uyur,” şeklinde açıklama yapıyor. Bu mezar, şaşırtıcı hikayeleri ve gizemiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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