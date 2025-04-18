Kentlerin Kimliği, Doğayla Buluşuyor

PROJENİN TANITIMI YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin önemli katkılarıyla hayata geçirilen ‘Kent Kimliğini Yansıtacak ve İklim Değişikliğine Uyum Sağlayabilecek Odunsu Bitki Rehberleri Projesi’, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna duyuruldu. Etkinliğe YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ev sahipliği yaptı. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve birçok akademisyen de katıldı. Toplantıda, projenin iklim değişikliğinin kentlere yönelik olumsuz teşkili ile mücadelede ve sürdürülebilir, yaşanabilir şehirlerin oluşturulmasında oynadığı kritik rol ele alındı.

KENT KİMLİĞİ VE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE VURGULAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank, “Kent dediğimizde yalnızca binalar, yollar, köprüler ya da ulaşım ağları akla gelmemelidir. Kent aynı zamanda bir kültür, hafıza, kimlik ve yaşam biçimidir. Her kentin kendine özgü bir ruhu, tarihsel bir birikimi ve insanlarıyla kurduğu eşsiz bir bağı vardır” dedi. Bu kimlik ve ruhun genellikle kentlerin mimarisinde, sokaklarında, meydanlarında ve en çok da yeşil alanlarında kendini gösterdiğini ifade eden Varank, ağaçlar ve bitkilerin doğanın bir parçası olmanın ötesinde, kentlerin estetik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

PROJENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Varank, proje hakkında, “Bugün tanıtımını yaptığımız bu proje, kent estetiği ile ekolojik uyumu bir araya getiren son derece anlamlı bir çalışmadır. Özellikle bilimsel esaslara göre özenle seçilen odunsu bitkiler sayesinde karbon tutulumunu artırarak, şehirlerimizin çevresel direncini güçlendirecektir” şeklinde konuştu. Ayrıca bu bitkilerin yerel koşullara uygun olarak seçilmesi sayesinde su tasarrufunun sağlanacağı, kent ekosistemlerinin destekleneceği ve güçlü bir peyzaj dokusunun oluşturulacağı ifade edildi.

BİLİMSEL VERİLERLE POLİTİKA GELİŞTİRİLİYOR

Varank, “Ağaçlar ve çalı türleri, yalnızca estetik peyzaj unsurları değil; aynı zamanda iklimle mücadelede etkili doğal müttefiklerdir. Bu nedenle bitkilendirme politikalarımızı bilimsel verilere dayandırmak büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı. İklim değişikliğine uyum sağlamanın geleceği koruma anlamına geldiğini belirten Varank, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

KENTİN BİTKİ REHBERİ TAMAMLANDI

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, “Kent Kimliğini Yansıtacak ve İklim Değişikliğine Uyum Sağlayabilecek Odunsu Bitkiler Rehberi Projesi, üniversite ve kamu iş birliğinin en somut örneklerinden biridir” dedi. Projenin akademik koordinasyonunu üstlenen Prof. Dr. Mustafa Var’ın önderliğinde, 22 il için bitki rehberi tamamlandığını kaydetti. Ayrıca 5 bölgenin rehber kitaplarının da yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

PEYZAJIN DOĞRU ŞEKİLLENDİRİLMESİ

Debik, “Proje ile su tasarrufu, kent ekosistemlerinin desteklenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda güçlü adımlar atılabilecek. Ayrıca rehber, belediyeler, peyzaj mimarları ve şehir plancıları için bilimsel bir başvuru kaynağı olacaktır” dedi. “Davutpaşa ve Beşiktaş kampüslerimiz, çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik laboratuvarı olma özelliği taşıyor” ifadesini kullandı.

ÇÖLLEŞMEYİ ÖNLEME AMAÇLI HEDEFLER

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün, “Bugün bu rehberin başlatılması, 2025 yılı itibarıyla tüm şehirler için tamamlanma hedefimize ulaşmamızda önemli bir adımdır” dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışma, yerel koşullara uygun bitki türleriyle su tasarrufu sağlanması ve estetik bir peyzaj dokusu oluşturulmasını amaçlıyor.