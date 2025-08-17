Kentsel Dönüşüm İçin Mühürlü Apartmanda Hırsızlık

HIRSIZLIK ANININ GÖRGÜ TANIKLARINDAN KAYIT

Esenyurt’ta, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılarak mühürlenen bir apartmanda, gündüz vakti bir hırsızlık olayı yaşandı. Durum, çevredeki vatandaşlardan birinin cep telefonunun kamerasına yansıdı. Olay, Yenikent Mahallesi 697 Sokak’ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

KOMBİYİ ÇALAN ŞAHISLARIN TEPKİLERLE KARŞILAŞMASI

İddialara göre, kentsel dönüşüm nedeniyle mühürlenmiş apartmana dört kişi girdi. Şahıslar, mühürlü kapıyı kırarak içeri girdi ve daireleri dolaşmaya başladı. Bir süre sonra, balkon üzerindeki doğalgaz kombisini gören şahıslar, onu uzun çabalar sonucunda yerinden çıkarmaya çalıştı. Bu esnada, bir vatandaş duruma müdahale ederek tepki gösterdi. Hırsızlık şüphelileri ise kendilerini savunarak, “parayla aldık” sözleriyle açıklama yaptıktan sonra, kombi ile birlikte olay yerinden ayrıldılar. Olayın görüntüleri, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde hırsızların apartmana girişi, kombiyi sökme çabaları ve vatandaşların tepkileri yer aldı.