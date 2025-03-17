Kentsel Dönüşüm için Vatandaşlara Çağrı

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI’NDAN KENTSEL DÖNÜŞÜME DAVET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sultangazi’de ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından yararlanan vatandaşlarla ilgili görüntüler paylaşarak, kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlara tekrar çağrıda bulundu. Bakan Kurum, ev sahibi Yasin Gazi’nin “Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar” ifadesini alıntılayarak, “Siz isteyin, biz yapalım” şeklinde mesaj verdi. Bakanlığın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası, İstanbul’daki riskli yapıları dönüştürerek vatandaşların deprem kaygılarını gidermeye yardımcı oluyor.

KAMPANYA İLE GÜVENLİ HAYAT

Bakan Kurum, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına başvuran Sultangazi’deki dört katlı binaların sakinlerinin görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Yasin Gazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kampanyayı duyurmasının ardından hemen başvurduklarını belirterek, “Biz devletimize güveniyoruz. Bir şeyi yapacağım dediyse yapar. Devlet vatandaşını evlat gibi görüyor. Devletimiz hızlı bir şekilde ödemelerini de yaptı. Binanın 6 ayda kabası bitti” dedi. Gazi, komşularının da benzer bir kampanyaya katılmak için kendisinden destek istediğini ifade etti.

DEPREM KORKUSUNU YENMEK İÇİN ADIMLAR

Yasin Gazi, ailesini kampanyada yer alması için ikna ettiğini belirterek, “Deprem öldürmez, bina öldürür. Benim binam sağlam olsa bile onların binası yıkılsa ben nasıl yaşarım diye düşünüyordum. Yarısı Bizden imkanı doğunca onlara ‘Bir an önce ne olursa olsun yapacaksınız’ dedim. Şimdi gönlüm rahat” dedi. Ayrıca, Mustafa ve Altun Kar çifti, sağlam bir evde yeni hayatlarına başlamaları için nikahlarını 4 ay ertelediklerini anlattı. Altun Kar, “Yarısı Bizden kampanyası bize çok iyi oldu. Her şey çok iyi ilerledi” şeklinde konuştu.

KAMPANYANIN FAYDALARI VE DESTEKLERİ

Emekli Medet Kolçak, ‘Yarısı Bizden’ desteği sayesinde inşaat süreçlerinin hızlandığını dile getirerek, devletin sağladığı destekler için minnettar olduğunu ifade etti. Güvenlik amiri Mustafa Kahraman, çürük binaların tehlikesine dikkat çekerek, “Can gittikten sonra binaların bir önemi yok. Biz şimdi tedbirimizi alarak daha huzurlu bir şekilde oturabiliyoruz” dedi.

İstanbul’da evini yenilemek isteyen vatandaşlara ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği veriliyor. İlk yıl faizsiz sunulan kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanıyor ve 10 yıllık vade ile sunuluyor. Alan bazlı dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO da inşaat süreçlerini üstleniyor. Hibe miktarı bina maliyetinden düşülüp kalan borç, uygun ödeme koşulları ile taksitlendiriliyor.