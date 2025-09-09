Kentsel Dönüşüm Tapu Sahiplerini Etkiliyor

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE TAPU SAHİPLERİ

Türkiye’de son yıllarda hızla gelişen kentsel dönüşüm projeleri, deprem gerçeğiyle yaşayan şehirlerde çok daha önemli bir hale geliyor. Bu süreçte tapu sahipleri için en öncelikli konu, imzalanacak olan sözleşmelerin güvenilirliği. Uzmanlar, hak kayıplarını önlemek amacıyla her belgenin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü eksik ya da hatalı hazırlanmış bir sözleşme, ilerleyen dönemlerde geri dönülmesi zor mağduriyetlere yol açabiliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Uzmanların belirttiğine göre, hak sahiplerinin dikkat etmesi gereken başlıca noktalar şöyle sıralanıyor…