Kentsel Dönüşüm Yardımları Artırıldı

YARDIMLARDA BÜYÜK ARTIRIM

İstanbul’da uygulanan kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde hak sahiplerine sunulan yapım yardımlarında artış yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayınlanan yeni karar, destek tutarlarını güncelledi.

DESTEK MİKTARLARI GÜNCELLENDİ

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, daha önce 700 bin TL olan yapım yardımı 875 bin TL’ye, 350 bin TL tutarındaki destek ise 437 bin 500 TL’ye yükseltildi. En yüksek destek miktarı, 1 milyon 400 bin TL’den 1 milyon 750 bin TL’ye çıkarıldı. Kiracılara sağlanan yardımlar da 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yeniden belirlendi. Kararda, bu güncellemenin yürürlüğe girmesinden önce imzalanan sözleşmelerde eski yardım tutarlarının geçerli olacağı kaydedildi.