Kentsel Dönüşümde Beton Blok Düştü

Olayın Gelişimi

Avcılar’da, kentsel dönüşüm amacıyla yıkılan bir binanın üçüncü katından beton blok düştü. Bu düşüş, yan binanın bahçe duvarına zarar verdi. Mahalle sakinlerinden Yasemin Kartal, düşen beton blokun neden olduğu anlarda büyük bir korku yaşadı. Kameralar, beton blokun Kartal’ın birkaç metre gerisine düştüğü anları kaydetti. Olay, Denizköşkler Mahallesi’nde, 5 katlı binanın yıkılması kararı alındığı süreçte meydana geldi. Yıkım ekipleri, binada çalışmalara başlamışken, yan binanın duvarının üzerine üçüncü kattan beton bloklar düştü.

İlginç Detaylar ve Önlemler

Düşen beton bloklar sonucunda yan duvarda hasar ortaya çıktı. İhbarın ardından polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin incelemeleri sürerken, yan binada oturan Yasemin Kartal ile bir röportaj gerçekleştirilmesi sırasında, aynı binanın üçüncü katından bahçeye beton bloklar düştü. Kartal, gazetecilerle konuşurken, düşen bloklar nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. Olayın şokunu yaşayan Kartal, röportaj yaparken korku içinde olay yerinden uzaklaştı.