Kentsel Dönüşümde Bina Devrildi

AVCILAR’DA BİR BİNANIN DEVRİLDİĞİ OLAY

Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkım sürecine giren 5 katlı bir bina, yanındaki binanın üzerine devrildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sağlam konutun 3 dairesinde hasar meydana geldi. Binanın devrilme anına dair, iş makineleriyle yapılan müdahale cep telefonlarıyla kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak’ta gerçekleşen olay, kentsel dönüşüm sürecinin bir parçasıydı. Yıkım çalışmaları sürdürülen 5 katlı binanın bir kısmı yıkılmasına rağmen, dengesini kaybederek komşu binanın üzerine devrildi. Binanın devrilme sürecinde işçiler, yıkım makineleriyle ortağı tutarak devrilmeyi önlemeye çalıştı. Büyük bir gürültü ile devrilen bina sonrasında bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve belediye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, devrilme sırasında yaralanan olmadığı bilgisini doğruladı.

HASAR TESPİTİ VE ONARIM SÜRECİ

Polis ve belediye ekipleri, devrilen binanın yanındaki sağlam binada incemeler yaptı. Yapılan tespitler sonucunda, yan binadaki 3 dairenin hasar gördüğü belirlenirken, hasarların yıkım işini üstlenen firma tarafından karşılanabileceği öğrenildi.