Kentsel Dönüşümde Duvarsız Daireler Ortaya Çıktı

YIKIM SONRASI GÜN YÜZÜNE ÇIKAN DURUM

Avcılar bölgesinde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı gerçekleşen binaya komşu olan apartmanın en üst katındaki dairenin iki odasının duvarsız olduğu tespit edildi. Cihangir Mahallesi Uygun Sokak üzerindeki 5 katlı bina, kentsel dönüşüm projeleri doğrultusunda yıkım kararı aldı ve iş makineleri aracılığıyla yıkım işlemi tamamlandı.

BEKLENMEDİK BİR GÖRÜNTÜ

Yıkımın ardından, bitişik 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin iki odasının duvarsız olduğu fark edildi. Dairenin bir kısmının açıkta olması, apartman sakinleri arasında şaşkınlık yarattı. Ev sahibinin, odaları dairesine sonradan eklediği bilgisi edinildi.