Kentte İzinsiz Hafriyat Dökümü Denetlendi

BATMAN BELEDİYESİNDEN HAFRİYAT DENETİMİ

Batman Belediyesi, kentte izinsiz hafriyat dökümü yapan bireyler ve firmalara toplamda 450 bin lira tutarında idari para cezası kesiyor. Belediyenin açıklamasına göre, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve çevresinde izinsiz şekillerde yapılan hafriyat dökümüne dair denetimler gerçekleştirdi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Denetim sırasında ele geçirilen yaklaşık 160 bin metreküp hafriyat atığı, çevreye zarar vermeden uygun bir şekilde bertaraf edildi. İzinsiz hafriyat dökümü yapan kişiler ve firmalar hakkında yasal işlem de başlatıldı. Açıklamada, “Kentin farklı noktalarına kaçak şekilde dökülen inşaat atıklarının çevre ve görüntü kirliliğine yol açıyor. Kentimiz geniş bir alana yayılmış durumda. Bu nedenle bazı apartman, iş yeri ve inşaatlardan çıkan hafriyatların boş alanlara gelişigüzel bırakıldığı görülüyor” denildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Belediye, bu durumu önlemek amacıyla ilgili birimleriyle iş birliği yaparak denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Kentin temizliğini ve düzenini koruma amacıyla yapılan bu denetimlerin önemi vurgulanıyor.