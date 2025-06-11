Kentte Yaz Aylarında Su Kanallarında Boğulma Olayları Yaşandı. Yüzmeye Yasak Alanlar İlan Edildi. Denetimlerde 231 Kişiye Ceza Kesildi. Şanlıurfa Valisi Önleyici Tedbirler Alındığını Belirtti

SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMA OLAYLARI

Kentte yaz aylarında serinlemek amacıyla tercih edilen sulama kanallarında son iki yılda 60 kişi boğularak hayatını kaybetti. Bu durum üzerine valilik, su kanalları, baraj ve göletleri yüzmeye yasak alanlar ilan etti. ‘Tehlikeli Sularda Yüzme Yasağı Kararı’ kapsamında jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasak olmasına rağmen baraj gölü, gölet ve sulama kanallarına giren 231 kişiye idari işlem uygulanarak toplam 688 bin 49 lira ceza kesildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜREKLİ OLACAK

Şanlıurfa’da boğulma olaylarını engellemek amacıyla mayıs ayında sulama kanalı, baraj ve göletlerde yasaklama kararı alındığını belirten Vali Hasan Şıldak, vatandaşların can güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu ifade etti. Vali Şıldak, “İlimizde suda boğulma kaynaklı can kayıpları hem aileleri hem de bizleri derinden üzüyor. Bu nedenle caydırıcı ve önleyici tedbirleri il genelinde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

AİLELERİN DUYARLILIĞI ÖNEMLİ

Vali Hasan Şıldak, tüm bu denetimlere rağmen halktan duyarlılık beklediklerini vurguladı. Özellikle ailelerin, çocuklarını bu konuda uyarmalarının önem taşıdığını dile getirerek, “Lütfen hayat kaynağımız olan suyun, hayatlarımızı karartmasına izin vermeyelim” şeklinde iletişimde bulundu.