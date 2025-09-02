Keny Arroyo Cruzeiro’ya Geçti, Açıklama Yapıldı

KENY ARROYO CRUZEIRO’YA TRANSFER OLDU

İstanbul, Beşiktaşlı Keny Arroyo, Cruzeiro’ya geçiş yaptı. Transferle ilgili her iki kulüpten de açıklama yapıldı. Cruzeiro, Arroyo’nun transferini “Beşiktaş’da forma giyen Ekvadorlu genç forvet, 2029 sonuna kadar Cruzeiro ile sözleşme imzaladı” şeklinde duyurdu.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş ise konu hakkında “Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo’nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır” ifadesini kullandı. Bu gelişmeler, futbol dünyasında dikkat çekti.