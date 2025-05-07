Kenya’da 2 Belçikalı 5 Bin Karınca

NİJERYA’DA KANUN DIŞI KARINCA KAÇAKÇILIĞI

Kenya’nın Nakuru bölgesinde yapılan bir operasyonda, 19 yaşındaki Belçika uyruklu Lornoy David ve Seppe Lodewijckx yakalandı. Yerel medyada yer alan habere göre, bu şahıslar, karınca kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Mahkemeye çıkarılan David ve Lodewijckx, 7 bin 700 ABD doları para cezasına mahkum edildi. İkili, topladıkları 5 bin karıncayı sadece hobi amaçlı biriktirdiklerini iddia etti. Ancak, bunlar arasında Doğu Afrika’ya özgü ve ekosistem açısından büyük öneme sahip “messor cephalotes” türü karıncaların da bulunduğu belirtildi. Belçika vatandaşları, bu para cezasını ödemezlerse 12 ay hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.

KARINCALAR EGZOTİK HAYVAN PAZARLARI İÇİN YETİŞTİRİLİYOR

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yetkilileri, yakalanan karıncaların Avrupa ve Asya’daki egzotik hayvan pazarlarına gönderilmek üzere toplandığını ifade etti. Uzmanlar, bu tür faaliyetlerin, doğal yaşam alanlarından karıncaların çıkarılmasının yerel ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.