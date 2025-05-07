Kenya’da 2 Belçikalı 5 bin Karınca ile Yakalandı

KARINCALARIN KAÇAKÇILIĞI VE GÖZALTI

Kenya’nın Nakuru bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 19 yaşındaki Belçika uyruklu Lornoy David ve Seppe Lodewijckx gözaltına alındı. Yerel basında yer alan habere göre, bu iki kişi, karıncaların kaçakçılığını yaptığı iddiasıyla yakalandı.

Çıkarıldıkları mahkemede 7 bin 700 ABD doları para cezasına çarptırılan David ve Lodewijckx, topladıkları 5 bin karıncayı hobi amaçlı topladığını savundu. Bu Belçika vatandaşlarının topladığı karıncalar arasında, Doğu Afrika’ya özgü ve ekolojik değeri yüksek türler olan “messor cephalotes” da bulunuyor. Hüküm verilmesi halinde, para cezasını ödememeleri durumunda 12 ay hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yetkilileri, yakalanan karıncaların Avrupa ve Asya’daki egzotik hayvan pazarlarına gönderilmek üzere toplandığını ifade ediyor. Uzmanlar, bu tür hayvanların doğal yaşam alanlarından çıkarılmasının yerel ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda dikkat çekiyor.