Kenya’da 2 Belçikalı Karınca Yakalandı

KARINCALARA YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Kenya’nın Nakuru bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 19 yaşındaki Belçika vatandaşları Lornoy David ve Seppe Lodewijckx gözaltına alındı. Yerel basında çıkan haberlere göre, çiftin karınca kaçakçılığı yaptığı belirtiliyor.

Mahkemeye çıkarılan David ve Lodewijckx, toplamda 7 bin 700 ABD doları para cezasına çarptırıldı. İkili, hobi amaçlı olarak 5 bin karınca topladıklarını savunuyor. Toplanan karıncalar arasında Doğu Afrika’ya özgü ve ekolojik değeri olan “messor cephalotes” türü de bulunuyor. Cezalarını ödemedikleri takdirde 12 ay hapis cezası ile karşılaşacaklar.

EGZOTİK HAYVAN PAZARLARINA GÖNDERİLİYOR

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yetkilileri, yakalanan karıncaların Avrupa ve Asya’daki egzotik hayvan pazarlarına gönderilmek üzere toplandığını belirtti. Uzmanlar, bu tür kaçakçılığın yerel ekosisteme zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.