Dünya

Kenya’da 2 Belçikalı Karıncayla Yakalandı

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KARINCA KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Yerel basında yer alan habere göre, Kenya’nın Nakuru bölgesinde düzenlenen operasyonda Belçika uyruklu 19 yaşındaki Lornoy David ve Seppe Lodewijckx gözaltına alındı.

Nakuru’da çıkarıldıkları mahkemede 7 bin 700 ABD doları para cezasına çarptırılan David ve Lodewijckx, toplanan 5 bin karıncanın hobi amaçlı olduğunu savundu. Belçika vatandaşlarının topladığı karıncalar arasında, Doğu Afrika’ya özgü ve ekolojik değeri yüksek olan “messor cephalotes” türü de bulunuyor. Eğer para cezasını ödemezlerse, 12 ay hapis cezasına çarptırılacaklar.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yetkilileri, bu karıncaların Avrupa ve Asya’daki egzotik hayvan pazarlarına gönderilmek amacıyla toplandığını belirtiyor. Uzmanlar, karıncaların doğal yaşam alanlarından çıkarılmasının yerel ekosistem üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

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