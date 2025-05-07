Kenya’da 4 kişiye para cezası

KENYA’DA KAÇAK KARIŞA OPERASYONU

Kenya’da yapılan bir operasyonda, 4 kişi 5 bin 440 adet Afrika hasatçı karınca kaçakçılığı yapma suçlamasıyla yakalandı. Bu şahısların kaçırmaya çalıştığı karıncaların toplam değeri 9 bin 300 dolar olarak belirlendi. Yetkililer, iki kişinin Belçika’dan, bir kişinin Vietnam’dan ve diğerinin ise Kenya vatandaşı olduğunu aktardı. Olay, 5 Nisan tarihinde gerçekleşti.

MAHKEME CEZA VERDİ

Kenya’daki bir mahkeme, yakalanan 4 kişi için 7 bin 700 dolarlık para cezasına hükmetti. Adları açıklanmayan bu kişiler, suçlarını kabul etti. Mahkeme, para cezasını ödememeleri durumunda 12 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını belirtti. Yetkililer, bu karıncaların önemli bir değere sahip olduğunu ifade etti.