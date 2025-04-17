Kenya’da Düğün Helikopteri Olayı Oldu

TEHLİKELİ HELİKOPTER DENEMESİ

Kenya’nın güneybatısında gerçekleşen lüks bir düğünde, bir adam izinsiz olarak bir helikoptere binme girişiminde bulundu. Düğün esnasında, helikopter kalkmaya başladığı anda 28 yaşındaki bisiklet tamircisi Odhiambo Ouma, ansızın helikopterin iniş kızağına tutunarak havaya yükseldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, helikopterin etrafında toplanan davetliler ilk başta durumu normal bir şekilde izlerken, Ouma’nın ani hareketi herkesi şoke etti.

POLİSİN TEPKİSİ VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Olayla ilgili yerel polis şefi Enrico Lyomu’nun verdiği bilgilere göre, Ouma daha önce helikopterdekilerden para istemiş ve bu isteği geri çevrilince “beni de gezdirir misiniz?” şeklinde bir talepte bulunmuş. Bu da kabul edilmediğinde, helikoptere zorla tutunma yoluna gitmiş. Pilot durumu fark ettiğinde, helikopteri acil iniş yapmak zorunda bırakacak bir duruma gelmiş. Havada can havliyle tutunan adam, helikopter yere indiğinde büyük bir rahatlama yaşamış.

YASAL İŞLEM VE UYARI

Olay sonrası polis, Ouma’yı evinde yakalamak için operasyon düzenlemiş. Tutuklanmaya direnen şüpheli, üç polis memurunun müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiş. Polis şefi Lyomu, “Bu adam kendi hayatı da dahil olmak üzere birçok insanın hayatını tehlikeye attı. Kendisi hakkında yasal işlem başlatılacak. Bu olay, böyle tehlikeli hareketlere kalkışmayı düşünen herkese bir uyarı olmalı” diyerek durumu değerlendirdi.

Tüm bu olayların Pazar günü Kenya’lı şarkıcı Prince Indah’ın gösterişli düğününde gerçekleştiği ve helikopterdeki yolculardan birinin ünlü YouTuber Oga Obinna olduğu belirtildi. Yetkililer, bu tür davranışların hem kendi canlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığını vurgulayarak, bu tür olayların ağır sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.