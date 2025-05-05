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Kenya’da Stadyumda Şiddet Olayları Yaşandı

ŞİDDETE DÖNÜŞEN TARAFTAR KAVGASI

Kenya’da 5 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kenya Premier Ligi karşılaşması öncesinde stadyumda yaşanan olaylar şiddetle sonuçlandı. Başkent Nairobi’nin 310 km uzağındaki Kisii’deki 5.000 kişilik Gusii Stadyumu’nda, Shabana Futbol Kulübü ile rekortmen Gor Mahia Futbol Kulübü arasında oynanacak maça iki saat kala, taraftarlar arasında kargaşa baş gösterdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Stadyumda yüzlerce rakip taraftar birbirine taş ve çeşitli cisimler fırlatmaya başladı. Bu durum stadyumu adeta bir savaş alanına çevirdi. Olaylara müdahale etmeye çalışan polis, taraftarların çıkışlara yönelmesiyle birlikte yaşanan panik nedeniyle izdihama sebep oldu. Kenya Futbol Federasyonu, pazar gecesi yaptığı açıklamada, “En az bir taraftarın hayatını kaybettiği” yönündeki bilgilerin doğru olmadığını ve olayda can kaybının yaşanmadığını duyurdu.

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