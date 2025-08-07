Dünya

Kenya’da Uçak Düştü, 6 Kişi Öldü

DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDENLER

Afrika Tıbbi ve Araştırma Vakfı’na ait bir uçak, Kenya’nın başkenti Nairobi’nin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki bir yerleşim alanına düşerek bir binaya çarptı. Olay sonrası acil durum ekipleri ve sivil havacılık yetkilileri hemen bölgeye yönlendirildi. Yapılan açıklamalara göre, kazada altı kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaza bölgesinden yoğun siyah dumanlar yükseldiği gözlemlendi. Çevrede bulunan yüzlerce kişi, ilk yardım ekipleriyle birlikte molozlar ve alevler arasındaki kurtarma çalışmalarına katıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve kazanın sebebi hakkında şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil. Uçağın Nairobi’den Somali’nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland’deki Hargeisa’ya doğru uçuş yaptığı, yerel saatle 02.14’te Wilson Havalimanı’ndan havalandığı ve üç dakika sonra hava trafik kontrolü ile bağlantısının kesildiği öğrenildi.

