Kenya’da Uçak Düştü: 6 Kişi Öldü

UÇAĞIN DÜŞMESİ VE KAZA BİLGİLERİ

Afrika Tıbbi ve Araştırma Vakfı’na ait bir uçak, Kenya’nın başkenti Nairobi’nin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki yerleşim alanına düşerek bir binaya çarptı. Olay yerine hemen acil durum ekipleri ve sivil havacılık yetkilileri sevk edildi. Yetkililer kaza sonucunda altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca kazanın nedenine ilişkin bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA YOĞUN YARDIM

Kaza yerine yoğun siyah duman yükseldiği ve çevredeki yüzlerce kişinin ilk yardım ekipleriyle birlikte molozlar ve alevlerin arasında kurtarma çalışmalarına katıldığı bildiriliyor. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve kazanın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uçağın, Nairobi’den Somali’nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland’deki Hargeisa’ya gitmek üzere yerel saatle 02.14’te Wilson Havalimanı’ndan havalandığı ve üç dakika sonra hava trafik kontrolü ile bağlantısının kesildiği öğrenildi.