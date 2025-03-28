Kenya, Kaleci Matasi İçin Soruşturma Başlattı

KENYA FUTBOL FEDERASYONU RESMEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kenya Futbol Federasyonu (FKF), milli kaleci Patrick Matasi hakkında gündeme gelen maç manipülasyonu iddialarına yönelik resmi bir soruşturma başlattı. 37 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Kenya Premier Ligi takımlarından Kakamega Homeboyz’un formasını giyiyor ve milli takımda 30’dan fazla maça çıkmış durumda. İddialar, Matasi’nin bir lig maçının sonucunu etkilemek için anlaşma yaptığına dair sosyal medyada paylaşılan bir videonun ardından ortaya çıktı.

VIDEODAKİ İDDİALAR VE KULÜP SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

BBC tarafından doğrulanmayan videoda, Matasi’nin bir kişiyle maç sonucunu etkileme sözü verdiği öne sürülüyor. Kulüp sahibi Cleophas Shimanyula, BBC Sport Africa’ya yaptığı açıklamada, Matasi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncunun videoyu gördüğünde hayrete düştüğünü dile getirdi. Shimanyula, “Bana böyle bir olaydan haberi olmadığını ve görüntülere inanamadığını söyledi” şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA VE FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Kenya Futbol Federasyonu, FIFA, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve diğer ilgili örgütlerle iş birliği içinde kapsamlı bir soruşturma yürüteceklerini bildirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, “Maç manipülasyonuna karşı sıfır tolerans politikamızı sürdürüyoruz. Oyuncunun ve kulübünün hakları gözetilecek ve elde edilen bulgular doğrultusunda gereken adımlar atılacak” ifadeleri yer aldı.

KULÜP BAŞKANI MATASI’YA GÜVENİYOR

Kakamega Homeboyz Başkanı Shimanyula ise, oyuncularına güvendiklerini belirtti. Matasi’nin kulübe katıldığından beri üç maçta görev aldığını ve bu maçlarda gol yemediğini vurguladı. “Bu görüntüler yanlış yorumlara açık olabilir. Şu an için ortada bir kanıt yok ve federasyon tarafından bir resmi bildirim almadık. Suç kanıtlanana kadar Matasi masumdur ve oynamaya devam edecek” dedi.