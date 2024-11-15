“Kenya, Zimbabve İle Beraberlik Aldı!”

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeleri’nin Grup J Grubu’nda 5. hafta mücadelesinde Zimbabve, Kenya ile karşılaştı. Ev sahibi takım, 32. dakikada Maswanhise’nin attığı golle öne geçti ve ilk yarı 1-0’lık skorla tamamlandı.

KENYA’NIN GOLÜ VE EŞİTLİK

52. dakikada Kenya, Jonah Ayunga’nın kaydettiği golle eşitliği sağladı. Maç boyunca Kenya, üstün bir performans sergileyerek kontrolü elinde tutmasına rağmen, ikinci golü bulmayı başaramadı. Mücadelenin sonucunda, karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Kenya, grubun 6. haftasında 19 Kasım’da Güney Afrika’da Zimbabve ile bir kez daha karşılaşacak. Bu maç, Kenya’nın elemelerdeki pozisyonunu etkileme açısından kritik öneme sahip.