Kenyalı Muhammed Umar Grema, Futbolu Sever. Ampute Futbol Takımı’nda Oynuyor. Hedefi Başarılı Olmak. Kazayı Aşmayı Başardı. Özellikle Hızıyla Takıma Katkı Sağlıyor

ÇOCUKLUĞUNDA YAŞADIĞI KAZA VE FUTBOLA TUTKUSU

Çocukluğunda yaşadığı bir kazanın ardından sağ ayağını kaybetmesine rağmen futbol tutkusundan vazgeçmeyen Kenyalı Muhammed Umar Grema, Ampute Futbol Süper Lig’de mücadele eden Şanlıurfa’daki DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı’nda ter döküyor. Kenya’da 7 yaşındayken bir duvarın yıkılması sonucu ayağını kaybeden Grema, kaza sonrası uzun bir süre içine kapanık hayat sürdü. Ancak sevdiği futbol sayesinde yeniden yaşama tutunmayı başardı. Ampute futbol oynamaya devam eden 27 yaşındaki Grema, 4 yıl önce Şanlıurfa DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Mustafa Bebe ile tanıştı ve onun transfer teklifini kabul ederek Şanlıurfa’ya geldi.

FUTBOL SEVGİSİ VE MOTİVASYON

Grema, çocukluğundan itibaren futbol oynamayı sevdiğini ve kaza sonrası uzun bir süre evden çıkamadığını belirtti. Arkadaşlarıyla oynayamamanın verdiği sıkıntıyla birlikte “Eve misafir gelince ayağımı görmesinler diye başka odaya gidip saklanıyordum. Sosyal medyaya fotoğraflarımı atarken bile kimse görmesin diye ayaklarımı göstermiyordum.” şeklinde duygularını ifade etti. Zamanla kendini toparlayarak arkadaşlarıyla birlikte sokağa çıkmaya ve futbol oynamaya başladığını kaydeden Grema, “Futbol bana üzüntülerimi unutturdu.” dedi.

Grema, arkadaşlarıyla oynadığı bir gün milli takım yetkilisinin kendisini izleyip beğendiğini ve milli takıma davet edildiğini belirtti. 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası öncesi milli takım aday kadrosuna alındığını fakat turnuvaya götürülmediğini ifade etti. 2019 yılında milli takıma seçildiğini ve Angola’da gerçekleşen Afrika Ampute Futbolu Uluslar Kupası’na katıldığını söyledi. DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı’nın eski antrenörü Mustafa Bebe’nin, sosyal medyadaki antrenman videolarını izleyip ona ulaşmasıyla Şanlıurfa’ya geldiğini belirten Grema, takımının başarılı olması için elinden geleni yapacağını ve kaybetmeyi asla istemediğini aktardı.

ANRENÖRDEN GREMA’YA ÖVGÜLER

Takımın antrenörü Mehmet Özalhas, Grema’nın önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, “Grema kendisine verdiğim tüm görevleri yerine getiriyor. Özellikle gücüyle ve hızıyla takıma büyük katkıda bulunuyor. Ayrıca hızlı ataklarda takımı sonuca götürebilecek bir sporcumuz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Özalhas, Grema’nın daha iyi olacağına inandığını da sözlerine ekledi.