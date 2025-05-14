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Kepçe, İş Yerinin Duvarına Çarptı

ESKİŞEHİR’DE KEPÇE ÇARPMASI SONUCU HASAR

Olay dün saat 10.45 sıralarında, Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak ile Baydemir Sokak kesişiminde yaşandı. Kepçenin çalışma yaptığı inşaat alanında meydana gelen yanlışlık sırasında, kepçenin ucu bitişikteki bir iş yerinin duvarına çarptı. Bu çarpma, iş yerinin duvarında delik oluşmasına sebep oldu.

İŞLETME YETKİLİLERİNDEN SITEM

Dün izin günlerinde gerçekleşen bu olay hakkında işletme yetkilileri, kendilerine hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmadığını ifade ederek sitemde bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatmış durumda.

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