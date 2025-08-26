Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 14 Branşta

MODERN DONANIMLA SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR

Kepez Belediyesi’ne bağlı Belediye Sağlık Merkezi, 14 farklı branşta sağlık hizmeti veriyor. Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, ana hizmet binası yanında faaliyet gösteren bu merkez, her gün birçok vatandaşa modern ekipman ve uzman kadrosuyla sağlık hizmeti sunuyor. Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları ve göz hastalıkları gibi birçok alanda poliklinik hizmetleriyle dikkat çeken merkez, ilçenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına önemli ölçüde katkı sağlıyor.

GENİŞ KAPSAMLI SAĞLIK ÇALIŞMALARI

Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen göz taraması, evde sağlık hizmetleri ve mobil sağlık tırı yardımıyla yapılan projeler sayesinde toplamda 375 bin 866 kişiye ulaşıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal belediyecilik anlayışları doğrultusunda sağlık, eğitim ve yaşam kalitesini artırma konularında vatandaşların yanlarında olduklarını ifade ediyor.