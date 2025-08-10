Haberler

Kepez’de Ev Yangınında Hasar Oluştu

YANGIN OLAYI KEPEZ’DE MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen yangın sonucu bir müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Santral Mahallesi’nde, Kezban Cerit’e ait olan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı fakat evde ciddi hasar oluştu.

EV SAHİBİ YANGINI TORBULAKTAN ÖĞRENDİ

Ev sahibi Kezban Cerit, olayla ilgili yaptığı açıklamada yangın öncesinde torununun doğum günü için kızına gittiğini aktardı. Komşusunun telefonuyla evinin yandığını öğrendiğini ifade eden Cerit, “Eve geldiğimde alev alev yanıyordu. Odalar ve eşyalar kül oldu. Allah’tan evde kimse yok. Eve giremedim daha ama her şey, eşyalarım yandı” şeklinde konuştu.

