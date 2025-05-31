Kepez’de İki Grup Arasında Kavga

ANTALYA’DA ÇIKAN KAVGA SONUCU DÖRT KİŞİ YARALANDI

Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan kargaşa sonucunda dört kişi yaralandı. Aydoğmuş Mahallesi’nde yer alan Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yaşanan bu olay, henüz kesinleşmeyen bir nedenle iki grup arasında gerçekleşti. Kavga sırasında üç kişi silahla yaralanırken, bir kişi ise sopayla darbedildi.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.