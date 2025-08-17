Kepez’de Kavga, Bir Kadın Yaralandı

OLAYIN GÖRÜLDÜĞÜ YER

Antalya’nın Kepez ilçesinde, Z.K. isimli kadın, erkek arkadaşı U.D. ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evine geldi. Daireye girmeleriyle birlikte, daha önce cezaevinde olduğu öğrenilen Z.K.’nın eski eşi M.T. ile karşılaştılar. Üç kişi arasında birdenbire kavga başladı, bu esnada M.T. eline aldığı bıçakla Z.K.’yı karın bölgesinden, U.D.’yi ise kolundan yaraladı. M.T. olayın ardından kaçtı.

YARALILARA YARDIM

Kavga sırasında çıkan sesler üzerine aşağıya inen apartman sakinleri, Z.K. ve U.D.’yi kanlar içerisinde buldu. Olayın acil durum servislerine bildirilmesi üzerine, çok sayıda polisi ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. Apartman sakinleri, yaralı Z.K. ve U.D.’ye sağlık ekipleri gelene kadar pansuman yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. İlk müdahale sonrasında yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Z.K. karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı ve Kepez Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan apartman sakinlerinden Gözde Beylik, “Bağırışlara çıktık, ağabey ‘Yardım edin’ diye bağırıyordu. Tampon yapıp, ambulansı çağırdık. Ambulans gelene kadar eşlik ettik. Kadın karnından, diğeri de kolunun altından yaralanmıştı. Çok kan kaybediyordu. Sadece adamın cezaevinde olduğunu, ölümle tehdit ettiğini söylediler. Onlar yokken eve girmiş, geldiklerinde de saldırmış üzerlerine” şeklinde konuştu. Bir başka apartman sakini Bülent Özkan ise, “Bağırış ve çığlık seslerini duyup binadan baktığımda 1 kişi aşağıya doğru kaçıyordu. Bir kişi de ‘Bıçaklandım’ diye bağırıyordu. Sonradan olay yerine gidip ambulansı aradık. Sonradan bir tane de kadının yaralı olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.T.’yi yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de olayın yaşandığı daire içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.