Kepez’de Operasyon Gerçekleştirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Kepez’de gerçekleştirilen jandarma operasyonunda bin 180 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen talimatla, Kepez ilçesinde (F.Ö.) ve (F.K.) isimli şahısların ikametlerinde operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan aramada bin 180 gram metamfetamin, 7,65 mm çapında bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 10 adet tabanca fişeği bulundu. Ayrıca bir kelebek bıçağı ve uyuşturucu kullanımı için çeşitli aparatlara da el kondu. Olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.