Kepez’de Orman Yangını, USSOD Ekipleri Kurtarıldı

KEPEZ BELDESİNDE ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde meydana gelen orman yangınında, evlerini tahliye etmeye çalışan Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) üyeleri sıkışıp kaldı. Derneğin başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, yangın söndürme ve tahliye çalışmaları için Güzelyalı köyüne yöneldi. İhbar üzerine köye ulaşan ekip, alevlerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla evleri ziyaret etmeye başladı. USSOD ekibi, sitede bulunan 2 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi.

ALEV ÇEMBERİNE DÜŞEN EKİP

Bölgedeki küçükbaş hayvanlar ve köpeklerin alevlerden etkilenmiş olabileceğini fark eden ekip, onları güvenli bir yere almak istedi. Ancak rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, ekibin bulunduğu siteyi kuşattı ve mahsur kalmalarına neden oldu. Keşif sırasında alevlerin yollarını kapatmasıyla da alanda çıkış yolu bulmaya başladılar. Yaklaşık 1,5 saat alanda mahsur kalan ekip, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından TOMA ile kurtarıldı. USSOD üyeleri, büyük bir tehlike atlattı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bölgedeki AFAD koordinasyonunda hareket ederek yangınla mücadele çalışmalarına katıldık” dedi. Tahliye çalışmalarında bulundukları siteden çıkamadıklarını belirten Bektaş, “2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderirken orada bağlı hayvanları gördük. İnsanlar kaçarken hayvanların iplerini çözememişlerdi” ifadelerini kullandı. Bektaş, kendilerinin çıkmaya çalışırken sitenin yolunun alevle kaplandığını da sözlerine ekledi. Alevler ve duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını kaydeden Bektaş, “Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleri TOMA’larla gelip bizi aldı. 5 dakika daha geç kalsalardı, ölüm haberimizi alırlardı” şeklinde konuştu. Ayrıca, tahliye sırasında aldıkları kaplumbağalardan da bahsetti.