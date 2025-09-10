Haberler

Kepez’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN ANİDEN BAŞLADI

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan hurdalık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevreye yayılmadan söndürüldü. Edinilen bilgilere göre yangın, saat 15.00 sularında 75. Yıl Caddesi’ndeki bir hurdacıda henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklandı. Alevleri fark eden iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Hurdalıktaki metal yığınlar yangından zarar gördü; fakat gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kilometrelerce uzaktan görünür hale geldi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

