Kepez’de Yangına Ekipler Müdahale Ediyor

ÇANAKKALE’DE YANGIN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlamış olan yangın, ormanlık alana hızlıca yayılmaya devam ediyor. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerle mücadelede yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangın, saat 13.30 civarında tarım arazisinde başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgelere doğru ilerledi.

ORMAN İŞÇİSİ İYİLİK YAPIYOR

İhbar üzerine derhal olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı pek çok ekip yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında bir orman işçisi, alevlerin arasında kalmış kaplumbağa ve köpek yavrusunu kurtardı. Orman işçisi, bu sevimli canlıları genç gönüllülerle birlikte alevlerin arasında kurtardıktan sonra onlara su içirdi.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebi henüz netleşmemiş olup, ekiplerin çalışmalarının sonrasında konu hakkında daha fazla bilgi verileceği öngörülüyor. Alevlerin kontrol altına alınması için canla başla çalışan ekiplere destek gelmesi bekleniyor.