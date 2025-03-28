Kepez’de Yasa Dışı Silah Operasyonu

YASA DIŞI SİLAHLARA YÖNELİK OPERASYON

Antalya’nın Kepez ilçesinde gerçekleşen yasa dışı silahlanmaya karşı düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve tabanca şarjörleri kadar çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi. Olayla alakalı olarak 2 şüpheli hakkında hızlıca adli ve idari iki ayrı işlem başlatıldığı kaydedildi.

GÖZALTI VE SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmaya yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda toplamda 5 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü ve 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirilen maddeler arasında yer aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bilgisi ilgili mercilerden geldi.